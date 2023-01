Cadela que inspirou memes está gravemente doente, lamenta tutora

A cadela da raça Shiba Inu, chamada Kabosu (que ficou famosa quando os criadores da Dogecoin, Billy Markus e Jackson Palmer, usaram seu rosto em sua moeda de criptomoeda) ficou gravemente doente nos últimos dias. A informação é do portal de notícias Mail Online.

No Instagram, a tutora da cachorra, Atsuko Satō, revelou que sua amada, que agora tem 17 anos, foi levada ao veterinário no dia seguinte ao Natal.

“Aparentemente, a situação é muito grave. ‘Mas vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Porque temos o carinho do mundo todo! Muito obrigado a todos”, escreveu a tutora, que mora no Japão com Kabosu.

Ela contou na publicação que Kabosu parou de beber e comer na véspera de Natal, tornando necessário levá-la ao veterinário. Atsuko contou que a cachorra tem se locomovido de forma mais lenta nos últimos tempos.

Mais tarde, a tutora voltou a publicar na rede social e contou que Kabosu foi diagnosticada com colangio hepatite aguda e leucemia linfoma crônica e recebeu antibióticos prescritos.

O co-criador do Dogecoin, Billy Markus, pediu a seus dois milhões de seguidores em um tweet de 26 de dezembro que enviassem “[amor] e [orações] e boas vibrações” para Satō e Kabosu.

FAMOSA NA WEB

Kabosu tem mais de 400 mil seguidores no Instagram que assistem suas travessuras e imagens doces compartilhadas por sua tutora. Ela ficou conhecida em 2010, quando a tutora compartilhou uma imagem online de seu amado cachorro deitado em um sofá parecendo preocupado.

A partir daí, a internet assumiu o controle, transformando Kabosu em um meme super famoso. Desde então, o cão acumulou muitos seguidores.

‘Nunca em um milhão de anos eu teria imaginado o impacto que minha sessão de fotos de Kabosu teria na internet’, escreveu a tutora no Instagram há algum tempo.

MOEDA DOGECOIN

A moeda Dogecoin foi lançada oficialmente em 2013 pelos engenheiros de software Markus e Palmer, que decidiram criar um sistema de pagamento como uma brincadeira. A moeda é considerada a primeira ‘moeda meme’ e ‘moeda cachorro’.

Mas nos últimos anos, tornou-se um ativo valioso após o endosso do proprietário do Twitter, Elon Musk. Ele promoveu repetidamente a criptomoeda em suas mídias sociais e em aparições na TV, coincidindo com um aumento no interesse pela ‘moeda meme’.

No ano passado, Markus confirmou que a moeda havia sido inventada como uma brincadeira.