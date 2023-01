Câmara de Rondonópolis define nova composição das Comissões

Na primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Rondonópolis de 2023, ficaram conhecidas as novas composições das chamadas Comissões Permanentes da Casa para o biênio 2023/24. Elas são responsáveis pela análise detalhada de projetos e demais assuntos de interesse. A maioria passou por mudança, em especial a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), uma das mais importantes.

Frente à CCJ está o vereador Subtenente Guinâncio (PSDB), que desde sua primeira legislatura -o vereador foi reeleito em 2020- atua como parlamentar de oposição ao Poder Executivo na Casa de Leis. O vice-presidente, porém, agora é o vereador Reginaldo Santos (SD), ainda líder do prefeito na Casa.

Santos acumulará a função de vice-presidente na CCJ e presidente da Comissão de Educação, posto que já ocupava desde o início da atual Legislatura. A presidência também foi trocada em outras seis comissões.

“2 POR 1”

Fontes ouvidas pela reportagem defenderam o poder de articulação da base do prefeito José Carlos do Pátio (PSB) no Poder Legislativo. Na conta dos ouvidos, prevaleceu a tese do “dois por um”. Em cada comissão, ao menos dois nomes favoráveis ao Executivo integrando. Quando possível, “três a zero”.

Ao todo, são 12 as Comissões Permanente da Câmara de Vereadores. Veja como ficou:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Presidente: SUBTENENTE GUINANCIO

Vice-Presidente: REGINALDO SANTOS

Membro: RONI CARDOSO

Suplentes: BETO DO AMENDOIM E BATISTA DA CODER

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Presidente: CLAUDIO DA FARMACIA

Vice-Presidente: BATISTA DA CODER

Membro: OZEAS REIS

Suplentes: SUBTENENTE GUINANCIO E INVESTIGADOR GERSON

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Presidente: BATISTA DA CODER

Vice-Presidente: KAZA GRANDE

Membro: DR. JONAS RODRIGUES

Suplentes: MARISVALDO GONÇALVES E BETO DO AMENDOIM

COMISSÃO DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Presidente: INVESTIGADOR GERSON

Vice-Presidente: OZEAS REIS

Membro: DR. JONAS RODRIGUES

Suplentes: REGINALDO SANTOS E MARILDES FERREIRA

Estado de Mato Grosso

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

Presidente: REGINALDO SANTOS

Vice-Presidente: INVESTIGADOR GERSON

Membro: MARILDES FERREIRA

Suplentes: BATISTA DA CODER E DICO SODRÉ

COMISSÃO DE CULTURA E ESPORTE

Presidente: KAZA GRANDE

Vice-Presidente: RONI CARDOSO

Membro: DR. JOSÉ FELIPE

Suplentes: MARISVALDO GONÇALVES E BETO DO AMENDOIM

COMISSÃO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO

Presidente: CIDO SILVA

Vice-Presidente: CLAUDIO DA FARMACIA

Membro: RONI CARDOSO

Suplentes: MARISVALDO GONÇALVES E KAZA GRANDE

COMISSÃO DE AGRICULTURA

Presidente: DICO SODRÉ

Vice-Presidente: OZEAS REIS

Membro: DR. JONAS RODRIGUES

Suplentes: BETO DO AMENDOIM E KAZA GRANDE

COMISSÃO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Presidente: MARILDES FERREIRA

Vice-Presidente: DR. JOSÉ FELIPE

Membro: DR. MANOEL DA SILVA NETO

Suplentes: SUBTENENTE GUINANCIO E DICO SODRÉ

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE

Presidente: OZEAS REIS

Vice-Presidente: MARISVALDO GONÇALVES

Membro: CIDO SILVA

Suplentes: SUBTENENTE GUINANCIO E DR. JOSÉ FELIPE

COMISSÃO DE CIENCIAS, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Presidente: RONI CARDOSO

Vice-Presidente: CIDO SILVA

Membro: CLAUDIO DA FARMACIA

Suplentes: DR. JOSÉ FELIPE E DICO SODRE

COMISSÃO DE REDAÇÃO

Presidente: INVESTIGADOR GERSON

Vice-Presidente: MARILDES FERREIRA

Membro: REGINALDO SANTOS

Suplentes: CIDO SILVA E CLAUDIO DA FARMACIA