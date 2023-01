Caminhão é apreendido e homem preso por poluição ambiental em MT

Um homem que estava descartando lixo de forma irregular em uma área particular foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (06.01), em ação da Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema) e Secretaria Municipal de Várzea Grande.

O suspeito, de 39 anos, que realizava o descarte irregular foi autuado em flagrante pelo crime de causar poluição que possa causar dano à saúde e ao meio ambiente. A ação resultou na apreensão de um caminhão basculante utilizado no crime e na aplicação de multa no valor de R$ 5 mil.

Em ações de rotina as equipes da Dema e da Secretaria Municipal de Várzea Grande identificaram o descarte ilegal de dejetos em área particular na região do bairro Eldorado. Em monitoramento do local, os policiais flagraram o momento em que o motorista do caminhão estava prestes a despejar os dejetos.

Diante dos fatos, o caminhão com bota-fora na caçamba foi apreendido e o motorista conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Após realização do interrogatório, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime ambiental de causar poluição que possa causar dono à saúde humana ou destruição do meio ambiente, além de aplicação de multa.