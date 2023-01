Caminhoneiro morre preso às ferragens após atingir veículo de carga em duas carretas na BR-364  

Um motorista de carreta, identificado como Eugênio Marques de Souza, de 59 anos, morreu neste domingo (8) presos às ferragens após um grave acidente na BR-364, a aproximadamente 15 quilômetros de Rondonópolis-MT. O motorista teria tentado uma ultrapassagem quando perdeu o controle da direção e atingiu dois veículos de carga. Equipes de resgate da Rota do Oeste e Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas, mas o motorista já estava morto.

Segundo informações apuradas no local, os três veículos de carga seguiam no mesmo sentido na rodovia federal, rumo à capital Cuiabá-MT, quando Eugênio tentou ultrapassar as carretas que estavam à frente dele. Durante a ultrapassagem, malsucedida, o motorista teria perdido o controle da direção e batido lateralmente na cabine de uma carreta e, na sequência, na traseira de outro veículo de carga – ambos, da mesma empresa.

Com o impacto da colisão, a cabine da carreta de Eugênio ficou completamente destruída e ele morreu preso às ferragens. O corpo foi retirado pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Rondonópolis e Rota do Oeste. Os outros dois motoristas não feriram.

As três carretas estavam carregadas no momento do acidente, a da vítima fatal com adubo e as outras duas com máquinas agrícolas.

O trânsito no local foi controlado pela Polícia Rodoviária Federal. As causas do acidente serão investigadas.