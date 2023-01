Casal de namorados é esfaqueado por ex-companheiro da mulher que não aceita fim de relacionamento

Um casal ficou gravemente ferido após ser esfaqueado neste domingo (29), na Cohab Juarez Henrique, em Dom Aquino (MT). O suspeito do crime é o ex-companheiro da mulher.

A PM foi solicitada para comparecer no Hospital Municipal Bom Jesus com a informação de que duas pessoas chegaram no local vítimas de esfaqueamento.

A vítima disse para a guarnição que estava em frente da residência dela conversando com o ex-companheiro quando em seguida chegou o atual namorado, momento em que os dois homens começaram a discutir.

A mulher relatou que o ex-companheiro não aceita o fim do relacionamento. Durante a discussão, a mulher disse que entrou no meio para tentar separá-los, momento em que o suspeito pegou um canivete e desferiu um golpe no braço da mulher. Em seguida o suspeito também atingiu o atual namorado da mulher.

Após esfaquear as vítimas, o suspeito fugiu em uma motocicleta Fan de cor preta tomando rumo ignorado.

Conforme informações, a mulher possui uma grave lesão no braço direito e o homem possui uma grave lesão na região lateral esquerda da barriga.

A guarnição realizou rondas, mas até o momento o indivíduo não foi localizado.