Casal morto em acidente entre carros na BR-163 é identificado

Foram identificadas oficialmente pela Perícia Técnica os corpos dos dois ocupantes do veículo ônix envolvido no trágico acidente ocorrido na tarde de ontem (06) na BR-163, em Rondonópolis – MT. A identificação da família que estava no outro carro ainda não foi divulgada.

As vítimas são Jhenifer Sales Cardoso, 23 anos, e Maycon Douglas Silva dos Santos, 20 anos, moradores de Rondonópolis. Eles foram identificados através de impressão digital.

O material genético das outras quatro vítimas que morreram carbonizadas foi enviado a Cuiabá para identificação oficial.

O ACIDENTE

O veículo Onix, onde estava um casal, seguia no sentido Rondonópolis a Itiquira quando o condutor perdeu o controle, atravessou o canteiro e bateu de frente com o Corolla que seguia na pista contrária.

Com o impacto, o Corolla que estava com quatro passageiros pegou fogo e todos morreram carbonizados. Um casal e duas crianças estavam no carro.