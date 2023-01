Ciro Nogueira diz que Lula ataca Simone Tebet ao chamar impeachment de ‘golpe’

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quando se refere ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff como “golpe”, ataca a ministra Simone Tebet. Pelas redes sociais, nesta quinta-feira (26), o senador criticou as falas do presidente e afirmou que a atitude de Lula respinga em Tebet “por tabela”.

Tebet, que apoiou a eleição do presidente durante a campanha do segundo turno de 2022 e hoje é ministra do Planejamento, votou a favor do processo de impeachment de Dilma, em 2016, quando era senadora. Além dela, André de Paula e Juscelino Filho são outros integrantes do primeiro escalão de Lula que também foram favoráveis à deposição.

Em viagem oficial ao Uruguai, na quarta-feira (25), Lula chamou a saída de Dilma de “golpe”. Dias antes, o site oficial da Presidência da República se referiu ao impeachment da mesma maneira, em um texto sobre mudanças na Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

As falas de Lula e a postagem oficial provocaram reação. Nessa quarta-feira (25), o ex-presidente Michel Temer, que era vice de Dilma e assumiu o governo após o afastamento da petista, rebateu o presidente e criticou o viés idológico ao tratar a queda de Dilma como “golpe”.

Os episódios levaram ao primeiro pedido de impeachment de Lula, na tarde desta quinta-feira (26), antes mesmo do início do ano legislativo, em 1º de fevereiro.

“Ao afirmar em discurso oficial e público que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe de Estado, Lula atenta contra os Poderes e contra a Constituição Federal”, alegou o deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS), autor do requerimento.