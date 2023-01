Clínica de Rondonópolis se torna referência em tratamento de diástase abdominal no Mato Grosso

Depois de ter um filho, além de todas as mudanças e preocupações do cotidiano, algumas mães sofrem ainda com um problema bastante comum: a diástase. Ocorre que, durante a gestação, alguns músculos abdominais se separam, o que causa uma saliência no meio da barriga.

Além das mulheres que acabaram de ter um bebê, a diástase também pode ocorrer em casos de obesidade ou até por atividades que exijam uma sobrecarga de peso.

Em Rondonópolis, a clínica Sensie Estética Avançada, se tornou referência nesse tipo de tratamento, com resultados impressionantes, que elevam a auto estima de qualquer mulher.

Com um atendimento individualizado focado na necessidade de cada paciente, o protocolo reposiciona e reorganiza as fibras musculares do abdômen, através de exercícios específicos, eletroterapia e nutracêuticos in e out. Esse conjunto garante resultados duradouros e eficazes no combate a tão temida diástase abdominal.

Em todo o Brasil, mais de 5 mil mulheres já tiveram a vida transformada com esse protocolo.

A clinica fica localizada na avenida Padre Anchieta, 798 – Vila Aurora I. O agendamento para avaliação pode ser feito pelo WhatsApp (66) 99667-5284.