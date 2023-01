CMEI Anterina Miranda de Moraes é inaugurado no Jardim Pindorama

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Anterina Miranda de Moraes foi inaugurada na manhã desta segunda-feira (23), no bairro Jardim Pindorama, em Rondonópolis (MT). O CMEI atende crianças de 0 a 5 anos.

“Estamos abrindo o ano letivo da nossa rede inaugurando essa creche que leva o nome da mãe do vereador Joari Miranda de Moraes, vereador muito querido meu, que já foi líder meu na Câmara Municipal no meu mandato passado. Quero parabenizar a Secretaria de Educação porque estamos passando de 16 mil alunos na rede desde quando assumi a prefeitura, já estamos chegando a 27 mil alunos e eu acredito que até o ano que vem nós vamos chegar a 30 mil alunos, vamos praticamente dobrar a rede municipal de ensino de Rondonópolis” pontua o Prefeito José Carlos do Pátio.

Ainda conforme o prefeito a cidade está chegando a 30 creches construídas pelo município.

“Aquela falta de creche que existia em Rondonópolis já diminuiu muito. Aquela cobrança que tinha de muita gente na fila querendo uma creche para o filho já diminuiu. Das quase 60 creches construídas em Rondonópolis, 90% foi construída na nossa gestão. Essa é mais uma creche para proteger as crianças de 0 a 5 anos” pontua o prefeito.

A Secretária de Educação, Mara Gleibe, ressaltou que Rondonópolis possui 26.808 alunos matriculados, sendo a maioria no ensino fundamental.

“A rede se preparou desde quando fechou o ano letivo no ano passado. Desde outubro estamos preparando para este ano com as reformas das escolas, com as contratações. Fizemos 4 seletivos ano passado e dois seletivos esse ano. Seletivos dos profissionais e professores de apoio para aqueles alunos que no nosso diagnóstico tiverem dificuldades. O prefeito também autorizou e nós fizemos o seletivo para esses professores de apoio” finaliza a Secretária Mara.