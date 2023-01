Coder disponibiliza novos números para atendimento via WhatsApp

Os novos números de WhatsApp da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), (66) 3439 3401 e (66) 3439 3402, já estão disponíveis e, além do atendimento via WhatsApp, também recebem chamadas de celular e telefonia fixa, dás 6h às 18h, de segunda a sexta-feira. O atendimento do 0800 6463444 foi mantido, com atendimento no mesmo horário.

Os serviços de reparo de buracos em via públicas, substituição de lâmpadas, reparo e construção de meio-fio, tampa e limpeza de bueiros podem ser solicitados pela população rondonopolitana.

Para dar agilidade, o munícipe deve informar o nome do solicitante, nome da rua ou avenida, número da residência, bairro e ponto de referência. Também uma breve descrição do serviço que deseja solicitar e se já possui protocolo informar o número. O serviço de WhatsApp da Coder não recebe áudio e vídeo.

“Todos os pedidos que recebemos através dos nossos canais de atendimento, quando não se trata de urgência ou emergência, atendemos no dia seguinte. A participação da população através destes canais, cria um elo entre a comunidade e a Coder dando assim mais agilidade nos trabalhos e quem ganha com essa parceria é o povo de Rondonópolis, ” afirmou o presidente da Coder Argemiro Ferreira.