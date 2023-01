Colombiana ganha duas vezes na loteria após traição do marido

O velho ditado popular “Azar no amor, sorte no jogo” pode parecer mais com um consolo após o término de um relacionamento, mas no caso da colombiana Josefina Gonzales pode ser considerado um resumo de sua vida nas últimas semanas.

Após o marido começar a namorar sua melhor amiga e ela passar dias afundada na tristeza, a mulher, que trabalhou a vida toda como costureira, ficou milionária e viu seus problemas financeiros serem resolvidos de uma hora para outra.

O jogo conhecido como “El Doble Chance Milionario”, algo como “duas chances para ser milionário”, em tradução direta, permite que uma aposta seja premiada em dois sorteios diferentes. Para isso, é necessário acertar dois de cinco números em duas loterias ao mesmo tempo. E foi exatamente isso que aconteceu com Josefina.

Com a combinação 8628 na loteria El Sinuano e 1935 na Caribeña Noche, a mulher conseguiu embolsar 1.560 bilhões de pesos colombianos, o equivalente a R$ 1,8 milhão, o maior prêmio concedido por esse tipo de jogo na Colômbia.

Josefina contou a um jornal local, o Zona Cero, que ao ver os números sorteados na manhã seguinte ao dia da aposta, não acreditou, já que o feito era muito improvável e ultimamente ela não se sentia com sorte.

Quando o resultado foi confirmado, ela passou a ter uma perspectiva muito mais feliz e otimista para o ano de 2023. A colombiana conta que estava prestes a perder sua casa, que estava a poucos dias de ser leliloada, e sua filha, que cursa contabilidade em uma universidade privada, não tinha conseguido fazer rematrícula por falta de dinheiro.

Apesar da situação que causou, o ex-marido da nova milionária foi a primeira pessoa a ligar para parabenizar Josefina. Felizmente, a mulher preferiu seguir o exemplo da cantora Shakira, uma das maiores ídolas colombianas, e deixou o “ingrato”, em suas palavras, para trás.