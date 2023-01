Começam hoje as inscrições para o ‘Projeto Arte e Educação’ em Rondonópolis

A partir desta segunda-feira (16) já estão abertas as inscrições para o Projeto Arte e Educação. Capitaneado pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), a programação é realizada por meio de uma parceria com as secretarias municipais de Educação (Semed), de Promoção e Assistência Social (Sempras) e de Meio Ambiente (Semma).

As matrículas seguem até o dia 16 de fevereiro, são abertas para crianças de três anos até adolescentes da Rede Municipal de Ensino e da população em geral e podem ser realizadas na Vila Olímpica, no Parque do Escondidinho, no Centro Cultural José Sobrinho, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Escola de Música e no Centro Social Urbano (CSU) Padre Lothar.

“O principal foco do projeto é ofertar atividades para que os estudantes do ensino fundamental preencham o contraturno escolar. Hoje, temos em torno de três mil crianças participando das aulas ofertadas e a expectativa é de que, até o final do ano, atinjamos uma quantidade de cinco mil alunos”, compartilha o secretário de Cultura, Pedro Augusto Araújo, que ainda explica: “Essa expectativa de aumento se dá em decorrência do maior número de discentes na Rede Municipal de Educação que ocorreu por causa da busca ativa de alunos realizada pelo Município que, com isso, precisou também ampliar o quadro de professores para atendê-los”.

Várias são as modalidades a serem escolhidas para quem quiser participar do programa. Entre elas estão artes plásticas e cênicas, balé, danças urbanas, canto, bateria, viola, violão, violino e balé baby para crianças entre três e seis anos de idade. “A novidade é que este ano também serão oferecidas aulas de xadrez, artesanato, desenho e pintura”, anuncia Pedro Augusto. Ele ainda ressalta que o Arte e Educação se complementa com a Semed que oferta judô, jiu-jitsu e capoeira e com a Secretaria de Esportes que disponibiliza os professores de educação física. Outra inovação em 2023, segundo o gestor da Cultura, é que o projeto vai proporcionar lições aos finais de semana em alguns locais onde semanalmente ocorrem as oficinas, aumentando a possibilidade de horários para as práticas.

Matrículas podem ser feitas das segundas às sextas-feiras no CEU das 7h às 17 horas, sem interrupção para almoço, na Vila Operária das 8h às 11 horas e na Escola de Música das 7h às 12h. O Centro Cultural José Sobrinho, a Vila Olímpica e o Parque do Escondidinho, por sua vez, ficam abertos das 8h às 11 horas e das 13h às 17 horas. No ato da inscrição, os interessados devem apresentar xérox de RG ou CPF do participante ou do responsável, registro de endereço, foto 3X4, número do NIS e, se criança, certidão de nascimento e comprovante de matrícula escolar.

“Nós orientamos os professores para que estejam atentos para identificar os talentos dos alunos e, assim, possam incentivá-los a participar de alguma modalidade do projeto. Estamos com uma diversidade para qualquer criança, independente das vocações que possuam, de suas idiossincrasias e individualidades, dando espaço e oportunidade tanto para os mais tímidos como para os hiperativos. Afinal, esse é um trabalho que atua no desenvolvimento de várias áreas do indivíduo, desde a intelectual, passando pelo aspecto físico e estimulando habilidades psicossociais, entre outras”.

Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone 3411-5050.