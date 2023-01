Confira 6 itens indispensáveis para curtir o verão no Nordeste

Todos os anos, a alta temporada do setor turístico leva milhares de viajantes para o Nordeste, grande destaque do litoral do país. Mas, antes mesmo do embarque, a viagem exige um planejamento importante na hora de fazer as malas.

Com isso em mente, o Hurb compartilhou algumas dicas do que não pode faltar para aproveitar seu destino. Confira!

Roupas leves

Por estar mais próxima da linha do Equador, área que recebe mais incidência solar no planeta, o Nordeste se caracteriza pelas temperaturas bastante altas durante o dia, além dos ventos intensos comuns no litoral. Por isso, pensando no vestuário, é importante investir em roupas leves, mas levar também algumas peças que possam proteger das noites mais frescas.

Protetor solar

Aqueles que visitam o Nordeste estão em busca das praias e demais opções de lazer para curtir o calor. Logo, é primordial ter o seu protetor solar e, a depender da duração da viagem, uma boa escolha pode ser ter em mãos opções com diferentes fatores de proteção. Outra dica é levar o produto na mala já saindo da sua cidade natal, uma vez que os comércios nos destinos nordestinos tendem a ter preços elevados.

Hidratantes e pós-sol

Ter um hidratante ou pós-sol na mala pode ser muito útil para evitar que a pele sofra com a exposição direta e contínua ao sol, mar e cloro.

Roupas de banho e óculos de sol

Ainda pensando no ambiente da praia, óculos de sol, roupa de banho, bolsa e chapéu não podem faltar na mala. Cangas e saídas de praia funcionam como um coringa para se proteger do sol com estilo. Já as blusas com proteção UV – que podem ser personalizadas da cor que preferir – garantem mais segurança por longos períodos de exposição ao sol ou em caminhadas à beira-mar, por exemplo.

Repelente

Para garantir noites sem perrengue, vale ter um repelente na bolsa. Afinal, quanto mais quente, maior a quantidade de mosquitos e insetos, e ninguém quer perder o sono por conta deles. Entre as opções disponíveis no mercado, os produtos com Icaridina ou KBR3023, substância derivada da pimenta, são os mais eficazes, agindo por até 10 horas.

Itens personalizados

Ao fazer as malas, é preciso considerar também os tipos de programa que pretende fazer no seu destino. Um viajante com perfil aventureiro que queira fazer trilhas, por exemplo, deve incluir na mala tênis adequados para a caminhada intensa. Aqueles que viajam em família devem incluir itens de segurança para as crianças, como bóias e coletes flutuadores.

Para os mais festeiros, recomenda-se levar remédios que ajudem a combater as dores pós-festa. Os medicamentos de “SOS” também são importantes para possíveis alergias ou para aqueles que querem desfrutar o melhor da culinária local – pratos que muitas vezes não são comuns no dia a dia. E, como em qualquer viagem, não se esqueça dos seus itens pessoais de higiene e documentos.