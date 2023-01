Conheça 7 filmes antigos que te farão suspirar! 

Muito antes dos filmes que fazem o maior sucesso nas telinhas hoje, vieram os clássicos que fizeram milhares de pessoas suspirar… de tanta emoção. Se você gosta de um bom clássico ou quer reviver os tempos da juventude, essa lista foi feita pra você!

Confira, abaixo, 7 clássicos que vão derreter seu coração:

1 – Uma Linda Mulher (1990)

Durante uma viagem de negócios a Los Angeles, Edward, um executivo que compra e fragmenta empresas para vendê-las, encontra a prostituta Vivian. Edward a contrata para ficar com ele durante uma semana a fim de acompanhá-lo nos jantares de negócios. Os dois se aproximam e descobrem que há vários obstáculos para serem superados até que possam unir seus mundos tão diferentes.

2 – Razão e Sensibilidade (1995)

Quando o pai de Elinor Dashwood morre, as finanças de sua família vão mal das pernas. Após a mudança dos Dashwood para um chalé em Devonshire, a irmã de Elinor, Marianne, fica dividida entre o belo John Willoughby e um coronel mais velho, Brandon. Enquanto isso, as esperanças românticas de Elinor com Edward Ferrars são prejudicadas devido ao seu compromisso.

3 – Titanic (1997)

Um artista pobre e uma jovem rica se conhecem e se apaixonam na fatídica jornada do Titanic, em 1912. Embora esteja noiva do arrogante herdeiro de uma siderúrgica, a jovem desafia sua família e amigos em busca do verdadeiro amor.

4 – Um Lugar Chamado Notting Hill (1999)

William Thacker é dono de uma livraria em Londres. A monotonia de sua existência é tumultuada romanticamente quando a famosa atriz estadunidense Anna Scott aparece em sua loja. Um encontro fortuito sobre um suco de laranja derramado leva a um beijo que dá início a um caso de amor. Conforme ele e a glamorosa estrela de cinema se aproximam cada vez mais, eles lutam para conciliar seus estilos de vida radicalmente diferentes em nome do amor.

5 – Moulin Rouge (2001)

O idealista e inocente poeta Christian se vê seduzido pelo fantástico e obscuro submundo de uma boate parisiense, a Moulin Rouge. Neste glamoroso refúgio do sexo, drogas e farra, ele acaba se apaixonando por Satin, a estrela da casa.

6 – Um Amor Para Recordar (2002)

Um jovem delinquente do ensino médio é obrigado a ser o tutor de uma escola de baixa renda. Lá, ele se apaixona pela filha do pastor e vive uma paixão cheia de diferenças e surpresas.

7 – Orgulho e Preconceito (2005)

Elizabeth Bennet vive com sua mãe, pai e irmãs no campo, na Inglaterra. Por ser uma das filhas mais velhas, ela enfrenta uma crescente pressão de seus pais para se casar. Quando Elizabeth é apresentada ao belo e rico Darcy, faíscas voam. Embora haja uma química óbvia entre os dois, a natureza excessivamente reservada de Darcy ameaça a relação.