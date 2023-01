Corpo com pés amarrados, camisa na cabeça e corda enrolada no pescoço é encontrado boiando no Rio Vermelho

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado boiando no Rio Vermelho na tarde deste domingo (29). Inicialmente, ele foi visto por populares que estavam em um rancho no km 9 da Rodovia do Peixe, com a força da água, foi encontrado pelas equipes já no km 14.

Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram a retirada. Polícia Civil e Politec estiveram no local.

O corpo estava com os pés amarrados, uma camiseta enrolada na cabeça e uma corda no pescoço. Havia sinais também de ferimentos de faca, mas só será confirmada após perícia.

Não havia documentos nos bolsos.