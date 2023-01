Corpo de Bombeiros localiza vítima desaparecida em mata

No último sábado (31) o Corpo de Bombeiros foi acionado através do 3º Batalhão Bombeiro Militar de Rondonópolis, por volta das 19h, para realizar buscas de uma pessoa desaparecida em mata.

Na manhã seguinte, a equipe de busca do 3ºBBM deslocou para o município de Guiratinga para dar início as buscas pela vítima desaparecida. A vítima teria iniciado uma caminhada em direção à mata na quinta-feira (29) por volta das 6h, conforme informações do boletim de ocorrência (B.O) e indicações colhidas por moradores da região.

Segundo o B.O relata, a vítima disse a um vizinho que iria para cidade de Guiratinga (zona urbana) na casa de sua mãe, porém não retornou para a sua residência e nem chegou ao seu destino.

Ainda no sábado (31) um senhor a cavalo na região encontrou algumas pegadas possivelmente da vítima. Foram realizadas varreduras em regiões próximas ao local das últimas pegadas da vítima com aplicação da técnica pente fino, além da utilização de drones, no entanto, a vítima não foi localizada no primeiro dia de busca.

O 3ºBBM acionou um cão farejador da 9ª Companhia Independente Bombeiro Militar (9ªCIBM) para prestar apoio na ocorrência, e as buscas continuaram na manhã de terça-feira (02).

O CBMMT também recebeu apoio da Polícia Penal, de cavaleiros da região, amigos e familiares dá vítima. Com os efetivos presente foi possível concentrar esforços em três locais levantados pela equipe de buscas do Corpo de Bombeiros, e após quase cinco dias desaparecido a vítima foi localizada por volta das 11h da terça-feira (02).

A vítima aparentemente encontrava-se saudável, porém com um corte no pé e com alguns arranhões pelo corpo.

Ao todo, participaram das buscas quatro bombeiros militares, duas viaturas de resgate e um cão farejador; cinco policiais penais, duas viaturas e um cão farejador; dois cavaleiros e oito pessoas, entre parentes e conhecidos da vítima.