O corpo encontrado com sinais de violência na tarde deste domingo (29) foi identificado como Ueverson Monteiro da Silva, 35 anos, natural de Cuiabá, mas que residia atualmente em Poxoréu.

O corpo foi visto por populares que estavam em um rancho no km 9 da Rodovia do Peixe, com a força da água, foi encontrado pelas equipes já no km 14.

Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram a retirada. Polícia Civil e Politec estiveram no local.

A Polícia investiga agora a motivação e autoria do crime.