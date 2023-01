Criado projeto para alertar sobre cigarrinha do milho

O Projeto Alerta Cigarrinha, é uma rede de monitoramento da cigarrinha do milho promovidos pelos setores representativos da agricultura e executado pelas instituições de fomento a pesquisa e ensino superior; pelas instituições públicas e privadas ligadas assistência técnica agrícola e da defesa agropecuária de Marechal Cândido Rondon para mitigar os danos ocasionados pelos enfezamentos na produtividade cultura do milho.

O monitoramento do inseto acontecerá por meio de 65 armadilhas distribuídas em sete regiões do município. A meta é monitorar semanalmente a flutuação populacional das cigarrinhas do milho cultivados na safrinha 2023. As armadilhas serão instaladas ainda antes da semeadura do milho e o monitoramento se estenderá por 16 semanas até período reprodutivo da cultura.

Durante as fases iniciais do desenvolvimento da cultura do milho, que são as fases mais críticas da contaminação pelos enfezamentos, serão coletadas amostras de cigarrinhas para verificar se elas encontram-se ou não contaminadas com os agentes dos enfezamentos.

Semanalmente será disponibilizado o resultado do monitoramento em forma de um alerta para auxiliar a assistência técnica agronômica e o agricultor na tomada de decisão do controle da cigarrinha do milho. Os primeiros resultados devem sair na próxima sexta-feira.