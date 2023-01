Uma criança de apenas quatro anos teve parte de dois dedos amputadas após ficar com uma das mãos presas em uma máquina de bolachas caseira em Sorriso – MT. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (05).

Os Bombeiros foram acionados por uma equipe do Hospital Regional do município. Eles cortaram parte do objeto para retirar a mão da menina.

A menina teve uma amputação traumática causada pela rosca do equipamento.

Ela foi atendida no Hospital e passa bem.