Criança que viu tio ser assassinado por soltar fogos ao celebrar cura de câncer está em choque: ‘Só chora’

A menina, de 9 anos, que presenciou o tio Francisco Nicolas Lopes, de 38, ser morto a tiros pelo vizinho após uma discussão por soltar fogos para celebrar a cura do câncer da mãe, está em choque desde o ocorrido, na segunda-feira (2) e, segundo os familiares da criança, ela está em choque e “só chora”.

A cena foi gravada pela irmã de Francisco. A menina é a que aparece no vídeo gritando socorro e pedindo pela mãe, enquanto o suspeito ameaça a família com uma espingarda.

De acordo com as investigações, o dono da espingarda havia pedido que parassem de soltar fogos na noite de Ano-Novo e, quando ouviu novamente o barulho, saiu de casa armado. Mesmo com Francisco rendido, afirmando que não soltaria mais fogos, ele dispara.

Lopes, que era engenheiro, chegou a ser socorrido por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Segundo o irmão da vítima, a sobrinha está precisando passar por atendimento psicológico após presenciar o crime. “Ela está totalmente abalada”, diz José Alexandro.

Após o ocorrido, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, a família acionou a polícia e, quando os agentes foram abordar o suspeito, ele estava em casa dormindo.

O homem foi preso em flagrante, passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada, segundo o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Ele confessou que era dono da espingarda, mas afirma não ter efetuado o disparo.