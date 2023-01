Curaçao bate recorde e recebe 490 mil visitantes em 2022

O Escritório de Turismo de Curaçao (CTB) revelou um número recorde de chegadas de visitantes em 2022. É a primeira vez que Curaçao recebe cerca de meio milhão de visitantes. No geral, o CTB recebeu um total de 489.558 visitantes internacionais em 2022. A meta original de receber 375.000 visitantes em 2022 era realista e viável. O aumento nas chegadas foi evidenciado a partir de abril em todos os mercados prioritários. Já julho foi o mês com o melhor desempenho do ano, quando receberam 48.246 turistas.

O último trimestre de 2022 manteve-se estável, registrando uma média de 44.000 visitantes por mês. Com o desempenho alcançado, o CTB anuncia com orgulho que se recuperou da pandemia e ultrapassou o recorde anterior de chegadas, fixado em 2015, quando recebeu 467.538 visitantes.

No ano passado, foram observadas chegadas recordes dos principais países de foco, Holanda e Estados Unidos. No total, 278.468 chegadas da Europa foram registradas em 2022. A parcela de visitantes europeus é de 57%. Destes, foram 237.654 holandeses. Ao todo, 105.593 visitantes norte-americanos foram recebidos em 2022, elevando a participação da região norte-americana para 22%.

A Colômbia terminou como o terceiro mercado primário, registrando 28.460 desembarques. Os países da América do Sul em geral tiveram um desempenho acima do esperado. Do Brasil e do Suriname, entraram 10.161 e 6.248 visitantes, respectivamente. Destaque para alguns mercados como Argentina (3.409), Equador (3.986) e Uruguai (2.111) que fecharam o ano com recordes históricos. A participação da região sul-americana é de 13%. Da região do Caribe foram 29.818 visitantes e com destaque para a vizinha Aruba (10.935).