Daniel Alves distribui autógrafos aos detentos em prisão, diz ex-presidiário à TV espanhola

Daniel Alves está preso preventivamente no presídio Brians 2 sob acusação de agressão sexual desde a última sexta-feira (20) e, segundo relato de um ex-detento da mesma cadeia, está distribuindo autógrafos aos demais prisioneiros.

Em entrevista à TV espanhola Telecinco, um homem que deixava o local depois de 14 anos exibiu uma camisa com mensagem do brasileiro.

“Abraço. Com carinho, Dani Alves”, teria escrito o jogador.

Além de contar que o brasileiro estaria dando autógrafos aos detentos, o homem disse que os outros presidiários não estavam chamando Daniel Alves de estuprador.

ENTENDA O CASO

Daniel Alves está preso preventivamente na Espanha desde a última sexta. O jogador teria agredido sexualmente a vítima em uma festa no dia 30 de dezembro do ano passado. A Justiça espanhola ordenou a prisão do atleta após ouvir depoimentos contraditórios do brasileiro. Segundo a imprensa espanhola, o ex-Barcelona alegou que teve relações sexuais consensuais com a mulher na última versão do seu relato.