Depois da posse de Lula, Pátio segue em Brasília

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (PSB), viajou à Brasília no último final de semana para acompanhar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). E por lá vai ficando…

“Lulista”, “populista”, “esquerdista”. Chame como quiser, o fato é que Zé tem bom trânsito. Tem, como se diz, “moral” com o atual governo, do presidente e vice aos ministros empossados. E não é de hoje.

No início de 2022, o prefeito já havia participado de uma reunião, em São Paulo, com Lula e outros mato-grossenses que seriam, assim como o prefeito, fortes cabos eleitorais e garantia de palanque ao petista no Estado durante a corrida à presidência. Bem antes disso, pelo próprio Lula, Pátio há tempos foi reconhecido e prestigiado.

Em seu primeiro mandato como prefeito, de 2008 a maio de 2012 (quando acabou cassado), Pátio viabilizou junto ao Lula, então em seu segundo mandato como presidente da República, projetos habitacionais e de infraestrutura. Sempre se mostrou publicamente grato e alinhado o rondonopolitano.

Dados os exemplos, de volta ao ponto. O prefeito de Rondonópolis estende a agenda e segue em compromissos junto a nomes importantes no novo governo. Em suas redes sociais, Pátio posou ao lado do petista histórico Aloízio Mercadante, futuro presidente do BNDES e coordenador da equipe de transição. Também ao lado de Flávio Dino, empossado ministro da Justiça, além de Márcio França (Portos e Aeroportos), Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e do senador Randolfe Rodrigues. Também Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal.

Outro nome importante a se reunir com o prefeito foi Carlos Siqueira, ministro da Previdência e presidente nacional do PSB. Ele e Flávio Dino, inclusive, teriam, segundo a assessoria de Pátio, se comprometido a visitarem Rondonópolis para a entrega do conjunto habitacional Celina Bezerra.

Também das redes sociais, Pátio segue defendendo a missão de manter Rondonópolis no radar de Brasília, cumprindo à risca o pensamento de quem não é visto não é lembrado.