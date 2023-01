DJ Flavinha tem queimadura de 1º grau após disparar canhão de confetes no próprio rosto

DJ Flavinha sofreu uma queimadura de primeiro grau no rosto enquanto se apresentava em Balneário Camboriú, Santa Cantarina. A artista tentou soltar um canhão de confetes na direção do público, não percebeu que posicionou o equipamento do lado errado e acabou mirando no próprio queixo.

Flavinha publicou um vídeo em suas redes sociais em que explica que tentou seguir com a apresentação, mesmo machucada, mas não conseguiu devido às dores. “Mesmo depois do estouro e com o sangue escorrendo, eu continuei tocando. Só coloquei o cabelo para frente e continuei. Pessoal da minha equipe quis me retirar, mas eu não quis sair até que não estava mais aguentando de dor”, contou.

A artista disse que foi socorrida pela equipe médica do evento e logo depois foi para o hospital. “Tive uma queimadura de primeiro grau, mas já estou me recuperando”, completou