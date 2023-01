Durante tentativa de ultrapassagem, carreta bate de frente com caminhonete

Um acidente envolvendo duas carretas e uma caminhonete foi registrado na tarde deste sábado (07) no km 28 da BR-070 em Aragarças – GO . Toda equipe do Corpo de Bombeiros de Barra do Garças – MT foi destinado para o atendimento da ocorrência.

De acordo com a equipe, o condutor da caminhonete afirmou que um dos carreteiros estava tentando uma ultrapassagem em local proibido, quando bateu de frente com ele.

Três pessoas que estavam no veículo ficaram feridos, com suspeita de fraturas, e foram socorridos.

Uma equipe do Samu de Aragarças também prestou socorro às vítimas.