‘Ele morreu nos braços da irmã’, diz mãe de criança morta com golpe de faca por amigo de 7 anos

Aos prantos, Maria Elaine Gomes Bezerra contou como soube da morte de seu filho, Caio, de 11 anos, que foi atingido no peito com um golpe de faca pelo amigo, de 7. “O meu filho morreu nos braços da irmã dele, enquanto ela gritava para alguém chamar o socorro”, afirmou.

Caio Lucas estava na rua brincando com os colegas, quando um dos garotos teria começado a discutir com o irmão. Caio teria tentado apartar a briga, mas o menino não gostou, entrou em casa, pegou uma faca na pia e golpeou o amigo.

Ao ouvir os gritos, a irmã do menino foi correndo para tentar ajudar, mas, antes que o socorro chegasse, Caio morreu em seus braços.

De acordo com a mãe da vítima, ela já tinha alertado o filho sobre a amizade que tinha com o menino de 7 anos que desferiu o golpe. “Nunca gostei dele. Se eu estivesse aqui, não teria deixado meu filho brincar com ele. Sempre avisei que ele era encrenca”, afirmou Maria Elaine com a voz embargada.

A facada ocorreu na rua Péricles, no Jardim dos Reis, em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo, na tarde de segunda-feira (9). A mãe informou que o pai de Caio foi ao hospital para liberar o corpo, na manhã desta terça (10).

A mulher diz, ainda, que o responsável pelo golpe ainda riu da cara do filho enquanto ele estava ferido e depois fugiu para a casa da mãe. “Ele não se arrependeu do que fez. Agora está escondido. Duvido que a polícia vá fazer alguma coisa”, afirmou.

A reportagem pediu o boletim de ocorrência à SSP (Secretaria de Segurança Pública) e perguntou se a criança que desferiu o golpe de faca terá alguma punição, mas, até o momento, não obteve retorno.