Em menos de 3h, Polícia Militar recupera caminhonete roubada e apreende um dos suspeitos

A Polícia Militar (PM) recuperou por volta das 9h30 uma caminhonete Amarok que foi roubada aproximadamente 7 horas da manhã desta sexta-feira (13), em Rondonópolis-MT.

Após conhecimento do crime, o serviço de inteligência percorreu as imediações e um policial notou uma movimentação dentro de uma região de mata nas proximidades do bairro Grande Conquista.

Foi feito o cerco no local com três viaturas e visualizados dois suspeitos, sendo que um deles, usava as mesmas vestes no momento do roubo.

Se aproximaram e ao realizar a abordagem, um dos meliantes fugiu e o que foi capturado é menor e confessou ter participado do crime e informou também que todos os pertences subtraídos na ação estavam no matagal.

Foi recuperado além da caminhonete, relógios, pulseira de ouro, bijuterias, aparelhos celulares, uma televisão 60 polegadas, notebook e acessórios de beleza.

O suspeito foi indagado pelos policiais a respeito da arma utilizada e ele afirmou que estava na casa do comparsa.

Se deslocaram até a residência, porém, não foi encontrado ninguém na casa, no entanto, o capacete, a botina e uma calça utilizada pelo suspeito foragido foram apreendidos.

Diante dos fatos, o envolvido no crime foi apreendido e conduzido para a delegacia.

O caso segue sob investigação.