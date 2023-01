Em Orlando, Bolsonaro é internado em hospital

O ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de ser internado em um hospital nos Estados Unidos. A informação é do colunista Lauro Jardim, de O Globo.

Segundo o colunista, Bolsonaro alega estar com fortes dores abdominais. Ele está no AdventHealth Celebration, um hospital com 220 leitos nas imediações de Orlando, na Flórida.

Em janeiro e em março do ano passado, o ex-presidente também foi acometido do mesmo problema.

Bolsonaro publicou em sua página no Twitter, poucas horas antes de ser internado, uma declaração sobre os atos de terrorismo ocorridos no último domingo (08) em Brasília.

“Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das quatro linhas da Constituição respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade”, afirmou o ex-presidente.

Aliados e adversários de Bolsonaro creditaram a ele a responsabilidade pelas manifestações. Muito em razão de seu silêncio ao não reconhecer o resultado das eleições e por não aceitar a derrotada, que foi ratificada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).