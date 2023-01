Escola Técnica de Rondonópolis abre inscrições para cursos de Edificações e Agrimensura

Serão realizadas no período de 26 de janeiro a 03 de fevereiro, as inscrições para os cursos técnicos em Agrimensura e Edificações ofertados pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), por meio da Escola Técnica Estadual (ETE) de Rondonópolis, em parceria com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis. O processo seletivo visa o preenchimento de 40 vagas em Edificações e formação de cadastro de reserva para Agrimensura.

As aulas terão início no dia 22 de fevereiro, na modalidade presencial.

As inscrições deverão ser realizadas presencialmente, na secretaria da Escola Técnica Estadual, localizada na Avenida dos Estudantes, s/n, Bairro Cidade Universitária, ao lado da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). O horário de atendimento da ETE é das 7h30 às 11h, das 13h30 às 17h, e no período noturno das 18h30 às 21h.

Os interessados devem possuir idade mínima de 16 anos completos, e ter concluído ou estar cursando o ensino médio. O edital do processo seletivo pode ser acessado aqui. A seleção será realizada exclusivamente por meio da análise do histórico escolar. No caso de dúvidas, os interessados podem acessar o site da ETE (https://bit.ly/eteroo-mt) ou entrar em contato pelo telefone (66) 3422-0523 (whatsapp).