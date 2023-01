Especialista orienta sobre os principais cuidados com a saúde no verão 

O verão chegou e com ele, as festas, viagens, animações e claro, a presença do sol. Por isso é importante que com ele, os cuidados estejam presentes em cada passeio, festa, banho de piscina, ida à praia ou mergulho no mar. Diante disso, a professora Ariane Maywald explica que, quanto à saúde em geral, devemos minimizar os efeitos das mudanças bruscas de rotina, tentando manter alguns hábitos saudáveis de alimentação, atividade física e sono.

“Quanto a pele, é importante tentar manter a rotina de cuidados, principalmente com os produtos que são prioritários, como os hidratantes corporais e faciais, protetor solar, sabonete apropriado e se for o caso, algum ativo de tratamento, como produtos anti-idade ou antioxidantes. Ao contrário do que muitos pensam, a maioria dos cosméticos não precisam ser suspensos em períodos de exposição solar ou de viagens. Porém, atenção especial deve ser dada ao protetor solar nesse período mais quente do ano, para evitar manchas, envelhecimento precoce e ainda reduzir o risco de câncer”, completa a docente.

Além disso, Ariane reforça a atenção para um dos principais erros cometidos no período – a falta de protetor solar nos dias nublados. “A radiação solar atravessa as nuvens e mesmo assim pode causar queimaduras na pele. Então é importante lembrar de passar o produto a cada 2 ou 3 horas e ainda usar os protetores de barreira como camisetas com tecido de proteção UV, chapéus, bonés e optar por ficar em locais com sombra.”

É importante alertar também, que durante estes períodos, o sistema imunológico é afetado, podendo gerar problemas para diversos aspectos da saúde mental e física. “Na maioria dos casos, nessa época, nós mudamos muito a nossa rotina habitual. Embora seja algo que nos parece comum, nosso sistema imunológico sofre um prejuízo importante por cada uma dessas mudanças. A melhor forma de minimizar esse prejuízo é buscar manter a qualidade do sono e da alimentação.”

Por fim, a professora finaliza dizendo que para evitar prejudicar a saúde em viagens de fim de ano, é necessário simplesmente não exagerar. “Evitar os exageros, pode parecer clichê, mas essa é uma máxima que funciona. Não há problema em comer os petiscos que tanto gostamos, tomar um vinho ou cerveja, mas podemos evitar os exageros e, sempre que possível, ingerir frutas, vegetais e muita água”.