Estudos comprovam que fertilizante orgânico aumenta a produtividade da cana-de-açúcar

O primeiro estudo, coordenado pela pesquisadora Raffaella Rossetto e realizado pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) — Polo Regional Centro Sul, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, demonstrou que o uso do fertilizante orgânico da Tera Nutrição Vegetal, em todas as doses avaliadas, aumentou significativamente a produtividade da cana-de-açúcar em relação às plantas que receberam apenas adubação mineral.

Os três componentes da produtividade – altura, diâmetro e número de perfilhos (ramos laterais) – apresentaram médias altas com o uso do insumo nas doses de 5 e 7,5 toneladas por hectare, as que apresentaram maior eficácia, não diferindo estatisticamente dos resultados obtidos apenas com a aplicação do fertilizante orgânico sem a adubação mineral.

Nesse sentido, a dose recomenda é de 5 toneladas por hectare de fertilizante orgânico como o tratamento mais econômico, ou 2,5 toneladas por hectare do produto, associado à adubação mineral. Para condições de alta produtividade esperada, a recomendação é de 5 toneladas por hectare, junto com adubação mineral.

O uso do fertilizante da Tera na dose de 5 toneladas por hectare, sem adubação adicional com fertilizante mineral, promoveu ganhos de produtividade de 13,7% ou cerca de 15 toneladas por hectare, ante o tratamento com baixa adubação, e cerca de 8,9% de aumento sobre o tratamento com a dose maior de adubo mineral. Os tratamentos que tiveram maior produtividade agrícola também produziram mais açúcar por hectare.

O segundo estudo foi realizado na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV), Campus de Jaboticabal, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), pelo nematologista professor doutor Pedro Luiz Martins Soares. Seu objetivo foi avaliar a eficácia do fertilizante orgânico no controle de dois tipos de vermes nematoides – o Meloidogyne incognita e o Pratylenchus zeae – e no desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar.

Observou-se que, 186 dias após a inoculação das amostras de cana com os nematoides, a altura das plantas tratadas com o insumo da Tera Nutrição Vegetal era maior em relação às que não o receberam. Quanto ao efeito do tratamento com o fertilizante no controle de Meloidogyne incognita, houve redução no solo, no 78º dia, proporcionando 71,6% de controle. Nas raízes, a diminuição correspondeu a 50,8% de controle. Considerando solo e raízes, o controle foi de aproximadamente 50%.

O tratamento com o fertilizante orgânico no controle do Pratylenchus zeae apresentou, aos 78 e 133 dias após a inoculação, médias da população de nematoides menores do que as verificadas nas plantas que não receberam o produto. Os índices de controle foram de 49,2% e 82,2%, respectivamente. No solo e raízes, no 78º dia, o tratamento apontou 48,8% e, no 133º dia, 82,1% de controle.

Os nematoides são vermes muito pequenos e quase transparentes, impossíveis de serem vistos a olho nu. Medem de 0,3 a 3 milímetros e, apesar de serem muito pequenos, causam perdas anuais médias à produção agrícola mundial, estimadas em 12%, causando bilhões de dólares de prejuízo. Dentre outras culturas, costumam atacar a cana-de-açúcar. Daí a importância desse estudo da FCAV sobre a aplicação do fertilizante da Tera Nutrição Vegetal.

Valorização de resíduos e a economia circular

O fertilizante orgânico composto da linha Tera Nutrição Vegetal utilizado nos dois estudos é produzido pela Tera Ambiental, especializada na valorização de resíduos orgânicos líquidos e sólidos, por meio de soluções ambientais. A empresa está alinhada aos mais avançados processos globais em termos de economia circular. É a responsável pela gestão técnica e comercial de efluentes destinados à Companhia Saneamento de Jundiaí (CSJ). Esta, sua parceira estratégica, construiu e opera a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) do município e realiza a reciclagem dos resíduos.

A Tera realiza de modo independente a operação de compostagem e produz os fertilizantes orgânicos compostos. Pratica o conceito upcycling, oferecendo alternativas seguras e eficazes de transformação de resíduos antes indesejados em novos produtos de qualidade e valor ambiental, com a produção de fertilizante orgânico composto. Sua conduta prioriza a integridade, criatividade e excelência.

A representação e comercialização dos fertilizantes produzidos pela empresa é sua unidade de negócios denominada Tera Nutrição Vegetal. Além de ambientalmente sustentáveis, pois têm origem na reciclagem de resíduos orgânicos urbanos, industriais e agroindustriais, o grande potencial dos produtos está em seu conteúdo de matéria orgânica, substâncias húmicas, microrganismos, macro e micronutrientes.