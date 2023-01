Ex-atleta é internado na UTI após salvar filhos de afogamento

O ex-jogador da NFL Peyton Hills, de 36 anos, está internado na UTI de um hospital na Flórida, nos Estados Unidos, com problemas nos rins e nos pulmões, após salvar os filhos de um afogamento. Segundo o “TMZ”, o ex-atleta que se tornou ator após a aposentadoria está inconsciente e com quadro estável.

O site americano informou ainda que os filhos do ex-jogador estão bem. Hills foi destaque da NFL até 2014 e chegou a ser a capa do game “Madden NFL 12”, lançado em 2012.

Tio de Peyton, George Hills fez uma postagem nas redes sociais para falar sobre o estado de saúde do sobrinho e agradecer o apoio dos fãs.

– Eu só queria que todos soubessem que Peyton está melhor. Ele ainda está sob cuidados intensivos e com alguns problemas nos rins e nos pulmões, mas os médicos dizem que ele está melhorando. Eu só queria afastar quaisquer rumores que possam viralizar. Tenho certeza que ele gostaria que todos soubessem que ele agradece por todas as orações feitas em seu nome! – disse o tio.

Peyton foi capa da edição de 2012 do jogo da EA Sports (Foto: Divulgação/EA Sports)

Na NFL, Peyton atuou 81 vezes durante oito temporada por Denver Broncos, Kansas City Chiefs e New York Giants. Ele estreou no cinema em 2022 com o filme The Hunting.

Peyton teve uma boa temporada de estreia no Browns em 2010 e também agradou em 2011, com 13 touchdowns no seu primeiro ano e três no segundo. A decisão de ser capa do Madden NFL 12 foi uma decisão em voto popular de seus fãs.

Com 81 jogos no currículo durante 8 temporadas, ele ainda jogou por outros clubes, como Denver Broncos, Kansas City Chiefs e New York Giants. Ele, porém, não joga desde 2014, quando investiu na carreira de ator, com sua estreia no cinema em 2022 no thriller independente The Hunting.