Família que morreu carbonizada na BR-163 em acidente voltava de férias

O trágico acidente ocorrido na ultima sexta-feira (06) na BR-163, em Rondonópolis, tirou a vida da família que voltava de férias e seguia para Cuiabá, onde moravam.

As vítimas foram identificadas como Idalena Bocheneki de Oliveira Prado, o marido dela Demarcio Bocheneki e as duas filhas deles, Sara e Clara.

Idalena era professora na rede pública de Cuiabá. Em nota, a prefeitura lamentou o caso.

“Estamos diante de uma tragédia imensurável, que interrompeu precocemente a vida de uma família. Idalena era uma servidora muito querida por seus colegas e, principalmente, por seus alunos, que a viam como exemplo de dedicação e amor a profissão. Desejo que nosso Deus conforte todos amigos e familiares”, diz trecho da nota.

O ACIDENTE

O veículo Onix, onde estava um casal, seguia no sentido Rondonópolis a Itiquira quando o condutor perdeu o controle, atravessou o canteiro e bateu de frente com o Corolla que seguia na pista contrária.

Com o impacto, o Corolla que estava com quatro passageiros pegou fogo e todos morreram carbonizados. Um casal e duas crianças estavam no carro.