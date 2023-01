Fávaro toma posse como chefe da Agricultura do governo Lula

O senador Carlos Fávaro (PSD), tomou posse como ministro da Agricultura Pecuária e Abastecimento, neste domingo (1), em cerimônia no Palácio do Planalto. Ele atuou como um dos coordenadores do grupo técnico de agricultura durante a transição do novo governo de Luis Inácio Lula da Silva (PT), que assumiu oficialmente o terceiro mandato.

Acompanharam a cerimônia de posse na mesa principal o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, os senadores por Mato Grosso Jayme Campos (União) e Wellington Fagundes (PL), o deputado Neri Geller (PP-RS) e o futuro ministro de Minas e Energia, o também senador Alexandre Silveira (PSD-MG).

No novo governo, a estrutura do Ministério da Agricultura e Pecuária deve ser desmembrada em três ministérios: Agricultura e Pecuária; Pesca; e Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

PERFIL

Fávaro assumiu uma vaga no Senado em abril de 2020 após a cassação da juíza Selma Arruda, que venceu a disputa ao Senado em 2018, mas teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder econômico e caixa 2 nas eleições.

No final de 2020, Fávaro venceu a eleição suplementar e foi empossado no Senado. Agora, foi alçado como ministro responsável pela pasta da Agricultura, setor no qual possui fácil acesso.