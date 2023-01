‘Figurinha carimbada’ | Autor de roubo em comércio é preso em flagrante pela Polícia Civil

Um criminoso identificado como autor de crimes de roubos ocorridos no município de Água Boa (MT) foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na quarta-feira (11.01). O suspeito tem diversas passagens criminais e teve a participação identificada em pelo menos dois roubos ocorridos em três dias no município.

O crime ocorreu na tarde de terça-feira (10.01), quando o suspeito invadiu um estabelecimento comercial e aparentemente armado, ameaçou funcionárias e subtraiu a quantidade de dinheiro que estava em caixa.

Assim que foi acionada dos fatos, a equipe da Polícia Civil iniciou as diligências, sendo por meio das imagens de segurança, possível identificar o suspeito, que praticou o crime de “cara limpa”, sem esconder o rosto, facilitando a sua identificação, uma vez que é conhecido da Polícia, por outras passagens por roubo.

Segundo as investigações, dos policiais da Delegacia de Água Boa, o suspeito tem reiterado na prática de crimes hediondos na cidade, sendo apontado como autor de outro crime de roubo, ocorrido no dia 07 de janeiro, em uma farmácia da cidade, ocasião em que agiu com o mesmo modo de ação.

O suspeito foi preso em flagrante pela equipe da Polícia Civil e conduzido à Delegacia de Água Boa, onde após ser interrogado pelo delegado Matheus Soares Augusto foi autuado em flagrante por crime de roubo majorado, sendo representado pelo delegado pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.