Fiscalização flagra descarte ilegal de lixo no Jardim das Flores

Em atuação de combate ao descarte irregular de lixo em Rondonópolis, o Gabinete de Apoio à Segurança Pública do Município (Gasp) junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e a Polícia Civil realizaram mais um flagrante na última sexta-feira (20), no início da noite. Policiais civis e a fiscalização da Semma flagraram, durante fiscalização, dois homens descartado restos de materiais de construção e outros materiais nas proximidades do Anel Viário, região do bairro Jardim das Flores. Os homens foram autuados e vão responder por crime ambiental.

Segundo o gestor do Gasp, Valdemir Castilho Soares, Biliu, as equipes formadas por policiais e fiscais da Semma têm feito operações constantes, realizadas em horários e dias alternados para que seja possível a identificação e a realização de flagrante das pessoas que insistem em descartar lixo ilegalmente, cometendo crime ambiental. As ações vão continuar sendo feitas para que seja possível coibir essa prática ilegal na cidade.

O gestor do Gasp alerta que a pessoa pega em flagrante descartando ilegalmente lixo na cidade será presa e responderá por crime ambiental na justiça, além de receber as sanções administrativas cabíveis, como multas.

Ele reforça que a polícia também vem atuando para identificar os responsáveis pela prática, o que é possível pela coleta e análise de provas nos materiais descartados. “Por meio de investigação está sendo possível identificar e punir quem comete esse tipo de crime ambiental.

O lixo deve ser descartado de forma correta e para isso, o Município conta com a estrutura dos ecopontos, para onde devem ser levados materiais de descarte que não integram o rol da coleta regular de lixo.