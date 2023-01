Fonte da vida

Ah, o coração. Este órgão – não o físico, mas o psicológico – tem recebido tão pouca atenção da gente. Cuidamos das finanças, das obrigações no trabalho, das responsabilidades com o filho, do regramento alimentar e da rotina de treinamentos. Estamos cada vez mais fisicamente preparados para tudo. Daí, vem o coração e desaba diante de uma adversidade que não pode ser enfrentada senão emocionalmente. Os músculos tenazes, os conceitos apreendidos na leitura, nada podem na luta emocional, e sucumbimos.

O coração psicológico é uma coisa maluca, uma verdadeira incógnita para a religião e mais ainda para a ciência. Contudo, diante de tudo que li, poderia descrever nosso coração como o conjunto de nossas faculdades mentais, volitivas, emocionais, conscienciais, intuitivas e espirituais. De fato, as três funções da alma humana (psichè), mente, vontade e emoção, e as três funções do espírito humano (pneuma), consciência, intuição e percepção espiritual, somam-se para formar nosso coração. Em equação matemática, seria assim: alma + espírito = coração.

Preocupamo-nos muito com o material, mas é no imaterial, no intangível, que reside a fonte de toda nossa existência. Nada acontece fora de nós que não tenha, antes, acontecido dentro de nós. O teclado que agora utilizo para compor esse texto, antes de existir no plano material, existiu primeiramente no coração de alguém. Antes da coisa, seu conceito. Por isso, se, ao analisarmos nossa vida, encontramos algo que não está como deveria, temos que nos voltar diretamente ao coração para, ali, mudarmos o que precisa ser mudado.

Nosso coração pensa, sonha, elabora, crê, e, como resultado, surge nossa vida. Costumo dizer que todo pensamento leva a uma palavra; a palavra, à ação; a ação ao costume; o costume ao hábito; o hábito molda o caráter; e nosso caráter é nosso destino. Assim, se quero mudar meu destino, preciso começar mudando meus pensamentos, o meu coração.

Certa vez, aos 33 anos, fui realizar uma bateria de exames cardíacos. Papai morrera de infarto no miocárdio aos 40 anos e a proximidade etária me consumia de ansiedade. “Será que superarei os 40 anos?”, era-me uma preocupação constante. Com os exames físicos, fisiológicos, hematológicos e de imagens nas mãos, Dr. Roberto Marchesi asseverou: “Parabéns! Você não tem qualquer problema cardiológico ou circulatório!”.

“Como assim?”, perguntei-lhe. “Ué, você não tem qualquer patologia, má formação ou disfunção cardiológica, Sr. Vanzeli. O senhor tem um ‘coração de ferro’”, respondeu-me. Falei-lhe, então, de minha preocupação por conta do histórico cardíaco de meu pai, ao que me respondeu: “O coração, senhor Vanzeli, é o único órgão que não recebe influência hereditária. Fique tranquilo. Cada um tem o seu próprio”.

O que vale para o coração físico também vale para o coração emocional. Não se prenda a limitações ou distorções dos corações de seus antepassados. Ao contrário, você pode ter seu próprio coração e construir sua própria história! Ao final desse texto, fica um verso que aprecio muito, escrito há milênios e preservado em texto para nosso proveito e benefício: “Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida” (Provérbios 4:23). Bom final de semana!