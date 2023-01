Foragido da justiça, Maruan é preso durante operação em Santa Catarina

Maruan Fernandes Haidar Ahmed, acusado de matar um cliente em uma conveniência em 2018 em um posto de combustível em Rondonópolis – MT, foi preso nesta segunda-feira (09) pela Polícia Civil de Santa Catarina. Sete pessoas foram presas, inclusive outro foragido acusado de ter matado uma grávida de gêmeas, na fronteira entre Brasil e Paraguai.

O objetivo foi capturar integrantes de uma organização criminosa suspeita de atuar na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. As autuações em flagrante foram pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e uso de documento falso.

Na ocasião, duas pistolas, munições, carregadores, droga (skunk), dinheiro e aparelhos celulares foram apreendidos.

A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil de Santa Catarina. Já as investigações, que foram conduzidas pela DRACO/DEIC/PCSC, contaram com informações da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, fornecidas por meio da DRACCO e da 2ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã.