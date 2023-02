Força Tática recaptura adolescente suspeito de cortar língua de menina de 15 anos

A equipe de Força Tática da Polícia Militar recapturou nesta terça-feira (31) o adolescente suspeito de ter cortado a língua de uma menina de 15 anos, em Tangará da Serra-MT. O adolescente fugiu do fórum enquanto aguardava uma audiência, no último dia 19. Ele estava escondido em um bairro da cidade e foi apreendido com porções de drogas.

A recaptura aconteceu após uma denúncia anônima, que indicava o paradeiro do adolescente. Ele foi detido pela Força Tática em uma residência no Jardim dos Ipês. O suspeito estava em posse de oito porções de maconha e R$ 29.

O caso

O adolescente e mais 4 integrantes de uma facção criminosa são suspeitos de torturar uma menina de 15 anos no dia 12 deste mês, em Tangará da Serra. A vítima teve parte da língua cortada durante uma sequência de agressões físicas. O corte teria sido feito pelo adolescente que estava foragido.

Na época, a Polícia Civil esclareceu que o crime teria sido encomendado por uma facção que queria informações sobre o ex-namorado da moça, integrante de uma organização rival. Sem saber o paradeiro do ex, a menina foi penalizada com a tortura.

Outra ação da FT

Em outra ação da Força Tática, um homem foi peso com um revólver calibre 38, oito munições intactas, quatro deflagradas e uma pequena porção de maconha. Ele foi detido no bairro Tarumã, após uma abordagem policial na noite de segunda-feira (30). O suspeito não tinha passagens criminais.