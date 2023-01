Funcionário de zoológico é espancado até a morte por urso faminto

Um urso espancou brutalmente na última terça-feira (3) um funcionário de um zoológico na região de Andijan, no Uzbequistão, depois que ele entrou no recinto do animal para alimentá-lo. O cuidador não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a agência Tass, o Departamento de Assuntos Internos (DIA, na sigla em inglês) da região divulgou um comunicado na sexta-feira (6) revelando que o trabalhador não cumpriu as medidas de segurança rígidas ao alimentar o predador.

Fayzi entrou na gaiola por volta das 16h, no horário local, e foi repentinamente atacado quando o urso cravou os dentes, relata o tabloide Kun.Uz.

Um porta-voz do DIA disse: “O funcionário do zoológico, não observando as precauções necessárias, entrou no recinto do urso para alimentá-lo, naquele momento o animal correu para o homem e infligiu lhe ferimentos graves, dos quais ele morreu no local”.

Um exame médico forense será realizado como parte da investigação.

“Atualmente, o grupo investigativo do distrito de Khodjaabad, DIA, está realizando uma verificação pré-investigação”, diz o relatório.