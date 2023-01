Garota de programa fica ferida após pular de carro em movimento depois de ser ameaçada

Uma jovem de 24 anos, que trabalha como garota de programa, ficou ferida na noite deste sábado (07) e teve que ser socorrida até a UPA de Rondonópolis após se jogar de um carro em movimento no Residencial Lageadinho. Ela afirmou que estava sendo ameaçada e por isso ficou muito assustada e se jogou.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, a vítima estava dentro do veículo com o suspeito indo a um motel quando ele afirmou que iria pagar um valor menor, momento em que ela se negou a continuar e entraram em desacordo.

Ela afirmou então que no momento ele começou a ameaça-la e dizer que ela não sabia com quem estava se metendo.

Com medo, ela pulou do veículo que estava em movimento.

A vítima foi levada a UPA e o suspeito, que foi encontrado ainda próximo do local ocorrido, foi encaminhado a delegacia para ser ouvido.