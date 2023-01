Grande Bazar, na Turquia, atrai milhões de turistas todos os anos

O Grande Bazar, centro comercial histórico de Istambul, foi visitado por pouco mais de 39 milhões de pessoas em 2022, após sua restauração. Esse marco representa um aumento de quase 56% no número de visitantes, que chegou a registrar cerca de 100 mil pessoas passando por lá todos os dias. A estrutura interna do mercado se assemelha a um labirinto e conta com aproximadamente 20 mil funcionários em mais de cinco mil lojas que vendem todos os tipos de produtos.

Única regra de compras no Grande Bazar: pechinchar

Inaugurado em 1426, o mercado conta com uma infinidade de opções de lojas para as compras: lenços, pashminas, ouro, roupas, bolsas, artesanatos, lanternas, luminárias, especiarias, tapetes, casas de câmbio, azulejos, antiguidades, restaurantes, cafés, entre outros. Durante a visita ao Grande Bazar, o visitante não pode deixar de cumprir a única regra dos compradores no Bazar: pechinchar a cada compra. A negociação faz parte de toda experiência de compras na Turquia, e os preços podem cair até mais da metade.

A história e a rota de compras de Istambul

Localizado em Fatih, entre Nuruosmaniye, Mercan e Beyazıt, em Istambul, o Grande Bazar tem uma história que se inicia em meados do século XV. Dentro do escopo do sistema de fundações da era otomana que cobria quase toda a vida socioeconômica e cultural, estruturas como bazares foram construídas perto de locais religiosos e sociais para atender a necessidades como custos de manutenção e reparo. A fundação do Grande Bazar conta com as estruturas erguidas por Fatih Sultan Mehmet, antigo sultão do Império Otomano, para trazer renda para Hagia Sophia.

O mercado se tornou o mais importante centro comercial da região ao longo do tempo, passou a servir como um importante centro financeiro, onde são negociadas jóias e metais preciosos de todo o mundo. Definido não apenas como o mais antigo, mas como o maior centro comercial do mundo, o Grande Bazar passou por diversas reformas de arquitetos famosos após vários incêndios e terremotos. Além de ser importante histórica e culturalmente, tem lugar de destaque na literatura, nos relatos de viagem e na arte, e continua a chamar a atenção como um dos bazares históricos mais visitados do mundo.

O Grande Bazar está aberto das 08:30 às 19:30 no verão e das 08:30 às 19:00 no inverno.