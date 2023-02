Homem é baleado pela Polícia Militar após desobedecer ordem de parada e tentar fugir

Um homem com idade não identificada foi baleado pela Polícia Militar (PM), após não respeitar ordem de parada e tentar fuga. O caso aconteceu nesta terça-feira (31), no município de Barra do Bugres-MT.

A PM estava realizando ronda no bairro Maracanã e ao chegar na avenida Airton Senna deparou com um indivíduo em atitude suspeita e com a mão na cintura como se estivesse segurando algum objeto.

Foi feito acompanhamento e dado ordem para o suspeito que parasse e colocasse as mãos para cima, porém ele se recusou e tentou fuga em uma bicicleta.

Os militares continuaram dando a ordem de parada que não foi obedecida, então, a Polícia atirou na perna do suspeito e ao realizar abordagem viram que o objeto que carregava cintura era um celular.

Devido ao ferimento, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar e em seguida deve ser conduzido para a delegacia para se tomar as devidas providências.