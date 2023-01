Homem é preso após atirar em dois cachorros em propriedade rural

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) após atirar em dois cachorros em uma propriedade rural, em Toricueije, distrito da cidade de Barra do Garças (MT), neste domingo (15). O indivíduo é suspeito de usar uma arma de fogo ilegal para atirar nos cães da propriedade rural que ele administra.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência (BO), a PM foi acionada por uma mulher que informou que o pai das filhas dela estaria armado e já teria usado o armamento para atirar nos cachorros, e que por isso, as filhas estariam muito assustadas, pedindo para irem para a casa da mãe.

Policiais do Pelotão de Polícia Militar de Novo São Joaquim e do Núcleo de Polícia Militar do distrito de Paredão do Leste, além de um investigador de Polícia Civil de General Carneiro-MT, se deslocaram até o local onde encontraram o suspeito.

Ao ser indagado sobre os fatos, o homem confessou ter atirado nos cães. Ele disse que atirou porque os animais estavam atacando as criações da propriedade rural e que um dos cães teria sido sacrificado após ter sido atacado por um dos animais da fazenda. Ele ainda relatou que a remoção para uma clínica veterinária seria impossível. Já o segundo cão, o suspeito disse que estava se recuperando na propriedade.

Diante dos fatos, os policiais apreenderam uma espingarda calibre .28, com cinco cartuchos intactos, além de uma espingarda de pressão calibre 5,5mm, que pode ter sido adaptada para munição real.

As crianças que estavam no local foram entregues para a mãe.

O suspeito foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.