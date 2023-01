Homem é preso em flagrante após agredir companheira com caco de vidro 

Um homem suspeito dos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal, praticados contra a companheira foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na segunda-feira (23), em ação do Núcleo de Atendimento à Mulher da Delegacia de Lucas do Rio Verde-MT. Após vivenciar os momentos de violência, a vítima de 32 anos teve que o suspeito dormir para sair de casa e procurar ajuda da Polícia.

As diligências que resultaram na prisão do suspeito de 34 anos iniciaram após a vítima procurar a Delegacia de Sorriso para denunciar a situação de violência doméstica praticada pelo companheiro.

Segundo informações, a vítima convivia com o suspeito há cerca de 8 meses e na madrugada de segunda-feira (23), motivado por ciúmes ele começou agredi-la verbalmente e ameaçá-la com duas facas. O suspeito ainda quebrou o espelho do banheiro da casa e tornou a ameaçar a companheira com um caco, dizendo que iria matá-la, chegando a ferir a vítima com o pedaço de vidro.

Para escapar do companheiro, a vítima esperou que ele dormisse, momento em que saiu da residência e procurou a Polícia. Logo no início da manhã, a equipe do Núcleo de Atendimento à Mulher iniciou as diligências, conseguindo realizar a prisão em flagrante do suspeito, ainda na residência em que o casal morava.

Ele foi conduzido à Delegacia de Lucas do Rio Verde e após ser interrogado pela delegada Ana Carolinne Mortoza Lacerda Terra, foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal no âmbito da violência doméstica, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.