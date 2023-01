Homem gasta R$ 120 mil em fantasia realista de lobo

Um homem gastou cerca de R$ 120 mil para comprar uma fantasia hiper-realista de lobo. A roupa foi criada pela Zeppet, uma loja especializada no Japão.

“Por causa do meu amor por animais desde a infância, e vendo algumas fantasias realistas na TV, eu sonhava ser um (animal) algum dia. Com o resultado, eu fiquei maravilhado ao ver no espelho a minha transformação. Foi quando o meu sonho se tornou realidade”, disse o cliente, não identificado, ao site da empresa.

Para chegar ao resultado desejado, o homem visitou a Zeppet diversas vezes, para fazer ajustes na fantasia. A roupa demorou cerca de 50 dias para ficar pronta. “O meu pedido era parecer um lobo andando nas patas traseiras”, disse.

“A roupa não apenas atendia perfeitamente a todas as minhas exigências, mas a abertura de ventilação também a tornava confortável de usar”, completou o cliente.