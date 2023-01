Homem mata vizinho que soltou fogos para comemorar cura do câncer da mãe

Um homem foi morto a tiros em São Bernardo do Campo (SP), no ABC paulista, na segunda-feira (2), após soltar fogos para comemorar a cura do câncer da mãe e as realizações da família ao longo de 2022.

O vídeo gravado por um parente não identificado mostra o momento em que o vizinho, autor do crime, discute com a família.

Como mostram as imagens, o homem argumenta que tinha um cachorro, portanto eles não deveriam utilizar os rojões.

“Eu tenho um animal e é proibido fogos. Deita todo mundo no chão!”, gritou o autor do disparo, que instantes depois disse: “Vem cá, eu vou atirar”. Após o vizinho da família atirar na cabeça de Francisco com uma espingarda de chumbinho, a vítima caiu e não resistiu aos ferimentos.

O autor do disparo voltou para casa e dormiu, mas foi preso em flagrante logo depois. A Polícia Civil investiga o caso.