Homem que usava faca de churrasco para ameaçar esposa é preso pela Polícia Civil

Um homem suspeito de aterrorizar sua esposa por meio de crimes de ameaça, perseguição e violência psicológica foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na tarde de sexta-feira (20.01), em ação da Delegacia de Sorriso. Entre outras ações de violência, o suspeito de 24 anos utilizava uma faca de churrasco para ameaçar a vítima.

As diligências iniciaram após a vítima de 21 anos procurar a Delegacia de Sorriso para comunicar os sucessivos episódios de violência que vinha sofrendo no âmbito doméstico. Entre os fatos relatados, a vítima narrou que na noite de quarta-feira (18), estava dormindo, quando foi acordada pelo marido passando uma faca de churrasco pelo seu corpo.

Além de passar a faca pelo rosto, pescoço e barriga da vítima, o suspeito a enforcou dizendo que se ela o deixasse, ele a mataria, uma vez que ela era dele e não seria de mais ninguém.

Segundo a vítima, há vários dias o marido vinha apresentando quadros de ciúme e descontrole emocional, nos quais ele a acusava de ter amantes, invadia o aparelho celular dela e a xingava,além de agredi-la reiteradamente com empurrões, puxões de cabelo e ameaçá-la com uma faca. A vítima também relatou episódios de estupros maritais, em que era forçada a manter relações sexuais com o marido contra vontade, em meio a crises de choro.

Diante do constante quadro de violência doméstica, a vítima anunciou que sairia de casa na noite de quinta-feira (19), ocasião em que o suspeito a agrediu fisicamente com um tapa na cabeça e correu atrás dela com uma faca nas mãos.

Mediante a gravidade dos fatos denunciados, imediatamente a delegada Jéssica Cristina de Assis, determinou que a equipe policial saísse em busca do suspeito que foi localizado e preso em flagrante em seu local de trabalho, no bairro Novos Campos. Ele foi conduzido à Delegacia de Sorriso, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, perseguição e violência psicológica no âmbito da Lei Maria da Penha.