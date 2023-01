Idosa que participou dos atos violentos e disse que “ia pegar o Xandão” foi condenada por tráfico

Em um dos vídeos virais dos invasores dos Três Poderes no último domingo (8), uma senhora é exaltada enquanto é filmada: “Dona Fátima, de Tubarão, Santa Catarina, de 67 anos, tá quebrando tudo!”, ao que ela responde: “Vamos para a guerra, vou pegar o Xandão agora!”. A

A “Dona Fátima” é Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, que, apesar de não constar nas listas de presos divulgadas pelo Distrito Federal, tem antecedentes criminais: ela foi condenada por tráfico de drogas com envolvimento de menor de idade em 2014. Também contra a “vovó”, denúncias por falsificação de documentos e estelionato.

A informação foi publicada primeiramente pelo portal Extra Classe. A denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina descreve como Fátima foi descoberta por policiais militares que faziam vigília na região, conhecida pelo tráfico de drogas em Tubarão, afirma o órgão.

Por volta das 3h30 do dia do flagrante, os policiais viram Fátima sair de casa e varrer a calçada, em um dia de chuva, falando em voz alta “vem pra cá que não tem ninguém”, “pode vir pra cá” Depois disso, um usuário se aproximou e perguntou “tem?” para Fátima, ao que ela respondeu: “Tem”.

Em seguida, um adolescente saiu da garagem de Fátima com pedras de crack; os policiais agiram no momento No processo, Fátima argumentou que usuários de droga “invadiam” sua casa e deixavam entorpecentes no local, porque ela realiza o aluguel de quartos como atividade para renda. Porém, os policiais viram a senhora agir ativamente na ação.

“Em campana realizada muito próxima ao imóvel da ré foi possível observá-la apurando a existência de policiais na região, negociando entorpecentes com usuários, indicando locais em que estes poderiam adquirir outras espécies de entorpecentes e utilizando os serviços de um adolescente para realizar a entrega do crack aos consumidores da droga”, conforme depoimento de policiais que atuaram no caso.

Ela foi condenada a mais de 4 anos de prisão em regime semiaberto. Após recorrer, a pena foi diminuída para 3 anos e 10 meses em restrições de direitos e prestação de serviços à comunidade. Nas redes sociais, ela tem múltiplos perfis e se apresenta mais como Fátima Mendonça — com o uso do sobrenome “Jacinto” em alguns perfis, bem como no Instagram.

As publicações do perfil mais recente mostram o apoio de Fátima a pautas bolsonaristas, como o voto impresso e a paralisação de caminhoneiros após as eleições 2022. A reportagem é de UOL.