Idoso é preso por estupro de vulnerável e alega ter sido seduzido pela criança

A Polícia Civil cumpriu nesta terça-feira (10) a prisão de um autor do crime de estupro de vulnerável. O idoso foi preso pela equipe da 1ª Delegacia de Barra do Garças.

O crime ocorreu há cerca de um mês, na casa do autor. A vítima foi à residência do investigado acompanhada de um dos seus pais que estava, temporariamente, prestando serviço na casa. Como os pais trabalham fora, era necessário que a criança acompanhasse um deles em seu local de trabalho.

No dia dos fatos, a vítima estava brincando em determinado local, porém, por um curto espaço de tempo não foi vista no local. Foi então que ao procurar a criança pela residência, uma outra pessoa, que também estava na mesma casa, viu o autor despido e praticando ato libidinoso com a vítima.

Posteriormente ao fato, a Polícia Civil foi comunicada e de imediato iniciou todos os procedimentos legais de apuração do crime.

Ao ser preso, o autor confessou os fatos e alegou que a criança o seduziu. O inquérito segue em segredo de justiça por determinação legal.